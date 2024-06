Primeiro sábado de junho será de dia quente e noite amena no Acre; veja previsão completa

Neste sábado (1) o tempo será firme e seco, com muito sol, em todo o estado. É o que aponta a previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site “O Tempo Aqui”.

O primeiro sábado de junho terá temperaturas máximas entre 29ºC e 32ºC, com o calor voltando após uma semana de friagens. As baixas temperaturas atingiram todo o estado.

Segundo o pesquisador, em todas as regiões do estado não há probabilidade de chuvas, e o dia será de muito sol. Já a noite será amena. As temperaturas mínimas ficam entre 16ºC e 21ºC.

O mês de junho inicia neste sábado (1) e deve trazer consigo o início do período mais seco no estado do Acre. Além disso, com a chegada do inverno, devem ocorrer a incursão de novas ondas de frio, derrubando as temperaturas nos municípios acreanos.

De acordo com Friale, a segunda quinzena do mês deve ser marcada por novas friagens e as chuvas devem reduzir consideravelmente.