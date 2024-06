MC Brinquedo sofre acidente e faz reflexão: ‘vivo pra tristeza do inimigo’

MC Brinquedo esteve envolvido em um acidente na madrugada desta sexta-feira (31), em São Paulo. O funkeiro Vinicius Ricardo de Santos Moura, nome real do músico, publicou em seu Instagram um vídeo que mostra o carro após o capotamento e cenas dele no hospital.

“Eu só tenho que agradecer, para mim valeu todo sufoco que me deixou viver, hoje vivi um milagre de Deus”, escreveu Brinquedo na legenda. O dono do hit “Roça Roça” tem 22 anos e, de acordo com a Billboard Brasil, dormiu ao volante após sair de um estúdio na zona Norte da capital paulista.

Na publicação, aproveitou para fazer um relato sobre os últimos anos da sua vida — segundo ele, parou de usar drogas e decidiu “fazer diferente”. O cantor ficou fora das redes sociais entre 2021 e 2023 após comentários sobre sua harmonização facial e comentou nas mídias que estava lutando contra uma depressão.

“Comecei a olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos”, disse MC Brinquedo na publicação sobre o acidente. Ele anunciou que seria pai em maio de 2023, sem revelar o nome da mãe da criança.

E finalizou: “tudo isso um dia vai virar um livro, de vários capítulos e páginas, eu tô vivo para a tristeza do inimigo”. O cantor apenas passou por um check-up no hospital após o acidente e já foi liberado.