Leitura labial revela bronca de rainha Camilla à princesa Charlotte em funeral

Camilla, a rainha-consorte do Reino Unido, parece ter ficado incomodada com um momento brincalhão do príncipe George, de nove anos, com a princesa Charlotte, de seis, no funeral da rainha Elizabeth II nesta segunda-feira (19).

A interação entre os filhos da princesa Kate Middleton com o príncipe William ocorreu após a cerimônia realizada na Abadia de Westminster, em Londres, em homenagem à monarca que faleceu no último dia 8 de setembro, aos 96 anos.

Segundo o jornal britânico Daily Star, que consultou o expert em leitura labial Jeremy Freeman, George pareceu provocar sua irmã mais nova enquanto eles estavam parados próximos ao Arco de Wellington junto com sua mãe, com sua avodrasta e com a tia, Meghan Markle.

Charlotte, então, rapidamente se virou para seu irmão – que desviou o olhar –, antes de retomar sua pose e soltar um “ai” com um meio sorriso. Ao ver a interação travessa dos sobrinhos, Meghan inclinou a cabeça e sorriu.

Camilla, no entanto, não pareceu se divertir muito com a brincadeira: assim que Charlotte disse “ai”, ela olhou para trás aparentemente irritada e apontou para a garota de sete anos enquanto falava com Kate. Nesse momento, a rainha-consorte disse “pegue ela” para a mãe da criança, segundo Freeman.

O momento não passou despercebido por internautas, que capturaram um curto clipe do momento no Twitter. “Parece que o príncipe George fez algo com a princesa Charlotte: ela se vira e George se move”, comentou um. “Meghan tem um sorriso no rosto, mas depois parece que Camilla se aproximou de Charlotte, que disse ‘ai’.”

Outra pessoa concordou: “Parece que o príncipe George e a princesa Charlotte tiveram um pequeno desentendimento. Olha a rainha consorte, a Camilla”.

Veja abaixo:

Esse não foi o único momento em que a princesa Charlotte e o príncipe George roubaram os holofotes do funeral da bisavó. Câmeras que cobriram o evento ontem também capturaram uma situação em que a irmã mais nova pareceu “dar uma chamada” em George para lembrá-lo de se curvar em respeito a Elizabeth II. “Eu amo a princesa Charlotte dizendo ao príncipe George o que fazer, ela diz ‘você tem que se curvar quando o caixão da rainha passar’. Ela é como uma mini Elizabeth”, se derreteu uma fã no Twitter.

“Ela está definitivamente no comando… um excelente exemplo”, opinou outro usuário da rede social.

Com a morte da rainha Elizabeth II e a ascensão do rei Charles III ao trono do Reino Unido, o príncipe George e a princesa Charlotte passam a ocupar a segunda e a terceira posições, respectivamente, na fila de sucessão da monarquia britânica.