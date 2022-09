Rede de Drogarias Ultra Popular inaugura nova unidade em Rio Branco

Com ofertas e prêmios, os primeiros clientes da nova unidade da Rede de Drogarias Ultra Popular fizeram parte da festa de inauguração da loja, nesta quinta-feira (29). A nova filial da farmácia é a 18º do Acre e a 947º do Brasil. Localizada na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Parque dos Sabiás, a nova unidade fica próximo a diversos outros bairros para atender toda a região.

Uma fila com dezenas de pessoas aguardava em frente à loja, para a abertura dos portões, às 8h da manhã desta quinta-feira, à espera dos prêmios oferecidos pela farmácia para os primeiros 300 primeiros clientes que fizerem compras acima de R$30,00 em itens.

“Na capital e no interior, estamos em Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Epitaciolândia, Senador Guiomard e mais. Nessas unidades são 17 empregos gerados, mas no grupo todo são mais de 500 empregos. Geralmente na inauguração a gente faz uma festa, entregamos a loja para a população, muito bem arrumada, muito bem estruturada, com prêmios. Os primeiros clientes que comprarem acima de 30 reais ganham, não é sorteio, ele já ganha direto. Ganha o cupom, vai aqui no quadro e ganha o prêmio”, explica Edson Oliveira, detentor da rede no Acre.

A cliente Luci Souza foi a primeira a fazer uma compra acima do valor de R$30,00 e recebeu um prêmio: um carregador portátil. Segundo Luci, ter a rede de farmácias próxima à residência é bom, além dos preços que cabem no bolso.