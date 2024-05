Senadores do Acre se dividem na votação para aprovação do retorno da cobrança do DPVAT

A bancada de três senadores do Acre no Senado Federal se dividiu na sessão desta quarta-feira (8), que aprovou o retorno do pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório de veículos, cujo valor não foi definido. Na votação de hoje, aprovada com o mínimo necessário de 41 dos 81 votos dos senadores, Márcio Bittar (União Brasil-AC), que está se recuperando de uma cirurgia, não compareceu à votação.

Já o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), aliado do governo do residente Luiz Inácio Lula no Senado, votou a favor. O senador Alan Rick (União Brasil –AC), votou contra. O texto segue para sanção presidencial. Durante a tramitação, o Congresso incluiu medida que libera R$ 15 bilhões em gastos para o governo federal.

Considerado texto alheio à proposta original, o que em Brasília é chamado de “jabuti”. De acordo com o texto aprovado, o pagamento, que acontecerá uma vez ao ano, será obrigatório para os donos de carros e motos.

O valor da taxa e a data do primeiro pagamento ainda não foram definidos, mas o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que a equipe econômica estima uma tarifa entre R$ 50 e R$ 60, a partir de 2025.

A cobrança do DPVAT foi extinta durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). A última vez que os donos de veículos pagaram o seguro foi em 2020. Desde 2021, a gestão do saldo remanescente, de R$ 4,2 bilhões, passou da seguradora Líder para a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Caixa, o recurso só foi suficiente para cobrir acidentes que aconteceram até 14 de novembro de 2023. Os pagamentos de indenizações referentes a acidentes que ocorreram depois dessa data estão suspensos pois o banco aguardava a aprovação do projeto pelo Congresso.

O pedido de assistência pode ser feito nas agências da Caixa e também pelo aplicativo do DPVAT. O seguro passará a se chamar Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT) e funcionará da seguinte maneira: