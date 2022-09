Titanic: novo vídeo em alta definição mostra navio pela 1ª vez

Imagens inéditas em 8k do Titanic naufragado feitas durante uma expedição submarino mostram, pela primeira vez, o navio com detalhes em alta definição.

Segundo a empresa OceanGate Expeditions, os vídeos e as fotos poderão determinar o nível de deterioração da embarcação e auxiliar na documentação arqueológica.

Veja o vídeo:

“Estamos vendo novos detalhes na filmagem. Por exemplo, eu nunca tinha visto o nome do âncora, Noah Hingley & Sons Ltd., na âncora do navio”, disse o mergulhador Rory Golden à empresa.

A OceanGate Expeditions informou estar planejando uma nova Expedição Titanic para maio de 2023. “O detalhe incrível nas imagens ajudará nossa equipe de cientistas e arqueólogos marítimos”, declarou.