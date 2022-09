Urgente: colisão frontal entre caminhão e carro deixa duas vítimas fatais na BR-364

No início da tarde desta quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal fez o registro de um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão de pequeno porte e um carro de passeio que acabou resultando na morte de duas pessoas que ocupavam carro modelo Renault Clio de cor vermelho na BR-364 entre os municípios de Candeias do Jamari e Itapoã D’Oeste em Rondônia.

de acordo com informações extraoficiais dão conta de que o choque foi frontal e com a violência do impacto os dois veículos saíram da pista ficando presos um ao outro, onde uma equipe do corpo de bombeiros foi solicitada para fazer os trabalhos de desencarceramento, pois as vítimas ficaram presas às ferragens. A perícia e o rabecão foram acionados para fazer a remoção dos corpos das vítimas que ainda não foram identificadas.