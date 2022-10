Apresentador do Auto Esporte diz que GloboNews ataca atual governo

Luiz Razia, piloto do automobilismo e também um dos apresentadores do Auto Esporte (Globo), teceu críticas à GloboNews, dizendo que o canal de notícias promove ataques ao atual governo. A manifestação indigesta do próprio contratado da casa foi feita através de um comentário deixado no Instagram do canal, justamente na publicação onde Andréia Sadi repercute assuntos do debate presidencial realizado nesta sexta-feira (29/10).

A manchete que diz: “Bolsonaro usa debate na Globo para construir ‘realidade editada’ nas redes publicação onde sociais”, foi a gota d’água para Luiz Razia. “Três postagem que vi aqui da GloboNews, as três em ataques ao governo”, reclamou ele. Na avaliação de Sadi no Central das Eleições, ela diz que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, usou o debate para conseguir extrair trechos para as redes sociais. “Perceba que o presidente Bolsonaro, o tempo todo, repete: ‘você é mentiroso’, porque o que eles fazem, eles recortam e postam nas redes sociais”, analisou a jornalista. Confira o trecho! View this post on Instagram A post shared by GloboNews (@globonews)