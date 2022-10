Bolsonaro vota na zona oeste do Rio de Janeiro: “Que vença o melhor”

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) votou às 8h59 deste domingo (2/10), no colégio Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. A votação teve início em todo território brasileiro às 8h (horário de Brasília).

“Tanta gente na rua nos apoiando, mas não vi nada na imprensa. Mas tudo bem! Faz parte da regra do jogo. O que vale é o ‘DataPovo’ e eleições limpas, sem problema nenhum. Que vença o melhor”, disse Bolsonaro à imprensa antes do voto. Além da imprensa brasileira, jornalistas de vários países acompanharam o presidente.

Sob forte esquema de segurança, Bolsonaro evitou responder se vai respeitar o resultado das eleições, apesar de ter sido questionado três vezes sobre o assunto. Acompanhado de Daniel Silveira, candidato ao Senado pelo Rio, ele debochou das pesquisas eleitorais e exaltou os apoiadores que o receberam ontem em Joinville (SC).

Bolsonaro está na capital fluminense desde sábado (1º/10) e realizou, durante a noite, uma live de quase 1h de duração. Ele dormiu no Hotel de Trânsito do Exército e saiu do local por volta das 8h40.

Veja vídeo de Bolsonaro no local da votação:

Eleições 2022

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (2/10) na nona eleição para presidente desde a redemocratização. Além da disputa pelo cargo de chefe da República, estão em jogo os comandos dos governos estaduais e distrital, e as vagas para senadores, deputados estaduais (distritais, no caso do DF) e federais.

Os 156,4 milhões de eleitores aptos poderão votar entre 8h e 17h. Neste ano, todos os estados seguirão o horário de Brasília, o que vai impactar o planejamento de moradores do Acre e do Amazonas, que estão em fusos horários diferentes.

Para votar, é necessário que o eleitor apresente um documento oficial com foto, mesmo que vencido. Pode ser Carteira de Identidade, de Motorista, de Reservista, de Trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como a da OAB, e passaporte.