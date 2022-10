Candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é eleito governador de São Paulo, projeta Datafolha

O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi eleito governador de São Paulo após vencer o segundo turno das eleições neste domingo, 30, segundo projeção do Instituto Datafolha. Ele disputava o cargo contra o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad (PT).

Com 39,07% das urnas apuradas, às 18h31, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tinha 56,74% dos votos válidos, ante 43,26% de Fernando Haddad (PT).

O pleito também refletiu a disputa nacional pela Presidência, com os candidatos grudados em seus respectivos padrinhos no cenário nacional – Haddad com Lula (PT) e Tarcísio com Bolsonaro (PL).

Com a vitória do ex-ministro, Jair Bolsonaro consegue um importante aliado no maior colégio eleitoral do Brasil e rompe a hegemonia do PSDB, que governava o estado há 28 anos.

Campanha eleitoral

No primeiro turno, Tarcísio de Freitas chegou na frente com 42,32% (9,8 milhões dos votos válidos), contrariando todas as pesquisas, que indicavam Fernando Haddad em primeiro lugar. O petista teve 35,7% dos votos válidos (8,3 milhões). No segundo turno, sondagens de intenção de voto já apontavam o ex-ministro de Bolsonaro com até 10 pontos porcentuais na frente.

Tarcísio foi bastante criticado por concorrer ao governo de São Paulo, já que é carioca e até o início da disputa morava em Brasília (DF). Acusado de não conhecer o estado, o candidato chegou a dizer que se considerava “muito paulista em termos de atitude, em termos de estar inserido na cultura de São Paulo”. A declaração foi dada em sabatina realizada pelo Uol/Folha.

O ponto foi muito explorado pela campanha eleitoral de Haddad e Tarcísio até errou o nome de um bairro da capital paulista durante o debate promovido pela TV Bandeirantes – chamando de “Campo dos Elíseos”, ao invés de “Campos Elíseos”. Depois disso, Tarcísio optou por não comparecer mais aos embates.

As gafes, no entanto, não pareceram incomodar o eleitorado paulista. Tarcísio teve uma vantagem na disputa, com o apoio do terceiro colocado no primeiro turno, o atual governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB).

Quem é Tarcísio de Freitas

Tarcísio Gomes de Freitas, de 47 anos, tenta se eleger para o primeiro cargo público de sua carreira política. Militar da reserva, foi engenheiro do Exército Brasileiro e atuou como ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro (PL).