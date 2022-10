Carreata pró-Bolsonaro reúne principais lideranças políticas do Acre

A carreata de apoio ao presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro, iniciou por volta das 16h, em Rio Branco, e reúne as principais lideranças políticas do Acre.

O governador reeleito no primeiro turno das eleições 2022, Gladson Cameli, a vice-governadora eleita, Mailza Gomes, a deputada federal Antônia Lúcia e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estavam no local no momento da largada.

Deputados estaduais e federais eleitos e gestores do alto escalão do Governo estão neste momento percorrendo as ruas da capital do Acre.

A carreata segue pela Amadeo Barbosa, Av. Ceará, Av. Minas Gerais, Av. Sobral e Via Verde. Em instantes o ContilNet vai publicar uma galeria de imagens do evento que movimenta as ruas de Rio Branco neste sábado (22).

Confira o momento da largada: