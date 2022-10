Coluna da Léia Lima traz histórias inspiradoras de mulheres que superaram câncer; confira

A importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama é um dos motivos da existência do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização a cerca da doença. Mas não podemos, de forma alguma, deixar que as mulheres se esqueçam que todos os dias devem ser de auto exame, que qualquer alteração, quanto antes detectada, maiores são as chances de cura. Nódulos, quistes, linfonodos, devem ser investigados em seu aspecto, consistência, forma, tamanho, aderência e isso só se faz com a ajuda de um profissional, então se perceber que tem algo que remete a uma espécie de caroço, seja pequeno ou grande, móvel ou fixo, procure um profissional.

Exames de ultra som, ressonância de mama, marcadores tumorais, mamografias e biópsia estão aí justamente para ajudar em cada tratamento até que se tenha um diagnóstico de cirurgia, tratamento farmacológico ou paliativo. O câncer se descoberto nos estágios iniciais, as chances de cura são de até 95% dependendo do tipo de câncer.

Lembrando também que essa doença não escolhe classe social e hoje no cenário nacional, muitas celebridades travaram lutas vitoriosas contra o câncer! Conheça algumas guerreiras que venceram essa batalha e sinalizaram para muitas outras mulheres que o tratamento temprano é uma forte arma na luta contra o CA.

A atriz Ana Furtado, conseguiu se curar da doença, e usa a popularidade para conscientizar outras mulheres.

Patrícia Pillar

A atriz já falou diversas vezes sobre a importância do autoexame, método pelo qual descobriu a doença, há quase 20 anos, em 2002.

Angelina Jolie

Em 2013, a atriz deu o que falar ao anunciar que só pela possibilidade de desenvolver a doença iria fazer a cirurgia de retirada de mamas. Depois de ouvir dos médicos que, devido ao histórico familiar, tinha 87% de chance de manifestar a enfermidade, Jolie passou por uma dupla mastectomia preventiva.

Brigitte Bardot

A francesa descobriu o câncer em 1983 e recusou o tratamento no início, por acreditar que aquele era seu destino. Depois, foi convencida por amigos próximos a seguir as orientações médicas.

Elba Ramalho

Ao notar mudanças hormonais e uma alteração em um cisto que já possuía no seio, Elba procurou auxílio médico, que a diagnosticou. Por ter sido diagnosticado cedo, o tratamento não foi evasivo para cantora.

No mês de conscientização e combate ao câncer de mama quero fazer um remember dessa campanha incrível feita pela Cediac, ao qual tive o prazer de dirigir e participar junto as colegas da imprensa e já deixar o lembrete de que a melhor forma de combate a qualquer patologia são as medidas preventivas, entre elas o auto exame de mama. Para nossas internautas, segue o manual passo a passo e qualquer alteração e dúvida procure um médico de confiança ou os centros especializados em exames preventivos de câncer!