Dólar cai mais de 2% e Ibovespa ignora tombo da Petrobras em primeiro pregão pós-Lula

Com a vitória de Luís Inácio Lula da Silva no último domingo (30), eleito para presidir o Brasil a partir de primeiro de janeiro de 2023, as chances de uma virada de página para o mercado financeiro se tornaram reais.

Existem uma expectativa em torno dos nomes da equipe econômica para a partir daí os investidores começarem a ter uma noção de como será a condução fiscal do país na próxima gestão.

O reconhecimento dos líderes nacionais e internacionais à vitória de Lula, diminuiu o risco de que houvesse uma crise institucional. Os investidores estrangeiros tendem a gostar mais do presidente eleito do que de Bolsonaro.

O plano de governo, embora não conhecido, mas com o foco na classe média e na retomada do poder de compra dessa parcela da população, agitou os bastidores da bolsa nesta segunda-feira (31). Construtoras, companhias aéreas, empresas educacionais e o varejo elevaram o índice.

Mesmo com o bloqueio de rodovias federais e a cautela em Wall Street, não foi possível conter a alta de 1,31%, aos 116.037 pontos — no mês, o avanço foi de 5,45%. O dólar à vista caiu 2,54%, a R$ 5,1659 — queda de 4,24% em outubro.