Festa no Maraca! Flamengo bate Corinthians e é tetra da Copa do Brasil

Com o desfalque de João Gomes, o Flamengo entrou em campo com seus titulares, com Arturo Vidal na vaga do volante. O Corinthians entrou respeitando o time da casa, com uma formação com três zagueiros. E logo aos seis minutos, o Rubro-negro deu o cartão de visitas: em grande jogada coletiva, Pedro abriu o placar.

Confortável no jogo, o Flamengo deu a bola para o Corinthians. Com três zagueiros de ofício em campo, os paulistas tinham poucos homens de criação e insistiam em cruzamentos na área do Rubro-negro. Com a vantagem no placar, o Flamengo tentava sair rápido nos contra-ataques e assustava os comandados de Vitor Pereira.

Mas sem grandes chances, o jogo seguiu para o intervalo com o 1 x 0 no placar.

Pressão

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo. Vitor Pereira abriu mão de um dos três zagueiros e lançou Adson no jogo. E assim como o Flamengo na primeira etapa, os visitantes tiveram a chance de igualar o marcador antes dos 10 minutos, mas Roger Guedes perdeu gol incrível na pequena área.

No lance seguinte, Arrascaeta teve a oportunidade de marcar o segundo do Flamengo, mas parou em Cássio. O jogo seguiu com o Corinthians com a posse de bola e os cariocas saindo no contra-ataque.

O Flamengo passou a aceitar a pressão do Corinthians. E acomodado em campo, o time mandante foi castigado. Aos 36 minutos, Fábio Santos escorou e a bola sobrou para Giuliano chutar forte, sem chances para Santos, colocando fogo na partida.

Sem mais oportunidades de gol, o jogo seguiu para as cobranças de pênaltis.

Penalidades

Com Fábio Santos marcando, o Corinthians iniciou as cobranças. Filipe Luís bateu mal para o Flamengo e Cássio pegou. Giuliano fez 2 x 0 para o time paulista, mas David Luiz diminuiu. Renato Augusto fez 3 x 1 e Léo Pereira manteve o Rubro-negro vivo.

Fágner chutou forte e perdeu. Everton Ribeiro empatou a disputa, com muita categoria. Yuri Alberto fez e Gabigol levou o jogo para as cobranças alternadas. Maycon e Everton Cebolinha marcaram. Mateus Vital perdeu e Rodinei decretou o título.

Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil.