Golpe: Novo vírus rouba de dados de cartões a contas em redes sociais. Veja como se proteger

Cerca de dez mil brasileiros foram vítimas de um novo vírus que circula na internet capaz de roubar uma série de dados dos usuários. Trata-se do malware ‘NullMixer’, cuja circulação de uma nova campanha foi identificada pela empresa de cibersegurança Kaspersky. Pesquisadores descobriram que o vírus rouba desde credenciais, endereço, dados de cartões de crédito, criptomoedas até mesmo contas do Facebook e da Amazon. Tudo isso a partir de um download de programas pirata por parte do usuário.

Entenda como funciona e saiba como se proteger:

O usuário opta por instalar um programa pirata a partir de sites de terceiros e, ao tentar realizar o download do software, a vítima é redirecionada para uma página que contém um programa protegido por senha e instruções detalhadas.