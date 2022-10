João Guilherme posa só de cueca e atiça fãs na web: “Sextou”

João Guilherme voltou a ser assunto nas redes sociais, mas desta vez o ator não está envolvido em uma polêmica. O filho do cantor Leonardo deixou os fãs eufóricos ao publicar uma foto inusitada e ousada em seu Instagram.

Na foto publicada nos stories nesta sexta-feira(21), o ex de Jade Picon surgiu em cima de uma cama, usando apenas uma cueca preta.

“Sextou”

O clique ‘quente’ de João Guilherme deixou os fãs enlouquecidos nas redes e rendeu uma verdadeira chuva de comentários e elogios através do Twitter.

“A verdadeira definição do sextou é o João Guilherme de cueca, Brasil“, comentou uma seguidora. “João Guilherme fazendo a gente mais feliz hoje“, disse outra. “Que delícia gente! É lindo demais esse menino“, destacou uma terceira.

Reprodução/Instagram

“Nunca dependi dele”

Recentemente, João Guilherme usou suas redes sociais para se posicionar após o pai, Leonardo, declarar apoio a Jair Bolsonaro. O ator contou que nunca dependeu financeiramente do sertanejo.

“E por favor não me venham com discursos como “se sustenta sem a pensão do seu pai então…” ou

“Nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…”Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. NUNCA dependi dele“, escreveu ele.

E continuou: “PENSÃO é direito da minha mãe. Auxílio pra cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e Pai”, disse.