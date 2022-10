Minha Rua é Louca pelo Brasil: concurso vai premiar ruas de Rio Branco enfeitadas para Copa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu na manhã desta quinta-feira (20), a comissão do “Minha Rua é Louca pelo Brasil”, formada pelas Associação Comercial, Industrial, de Serviços Agrícolas do Estado do Acre (Acisa) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado Acre (Federacre).

O objetivo da reunião foi firmar parceria com a prefeitura para a promoção realizada desde 2002 no período da Copa do Mundo, quando as ruas são enfeitadas pelos moradores durante os jogos, principalmente, do Brasil.

Este ano a previsão é que mais de trinta ruas se inscrevam. A premiação que vai de kits churrasco, bebidas, bolas até conjunto completo de futebol para o primeiro e segundo colocados, também conta, caso o Brasil chegue na final, com um torneio de futebol na Arena da Floresta e sorteio de uma moto aos participantes.

O coordenador do evento, Pedro Silva, explicou que pediram uma reunião de última hora e o prefeito prontamente os atendeu.

“Tudo o que trouxemos de pedido, que são limpeza e tapa-buracos das ruas que vão participar do concurso, a premiação da grande parte dos ganhadores, campeão e vice da rua, a prefeitura está atendendo.”

A expectativa, segundo a comissão, é que em cada rua pelo menos cinquenta famílias se envolvam na organização, entre crianças, jovens, adultos e idosos.

Para o prefeito, Tião Bocalom, momentos de diversão como esse são de suma importância, para que as pessoas possam voltar a se unir novamente depois de tanto tempo isolados devido a pandemia.

“Estou muito feliz, pois estimula o comércio local, entrelaçamento entre as pessoas. Esse é um momento muito legal pra vermos as famílias se confraternizando em torno da nossa seleção brasileira”, salientou o prefeito.