Paraplégico e abandonado pela esposa, ex-peão pede ajuda para comprar cadeira de rodas

A vida do senamadureirense Edinez Araújo Modesto, 41 anos de idade, mudou radicalmente em 2009. Naquele ano, ele sofreu um acidente de trabalho e, desde então, não conseguiu mais andar.

Em contato com a reportagem do Contilnet, ele disse que pretendia jogar veneno em uma determinada área de uma fazenda localizada na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, quando sofreu o acidente. “Eu estava com uma bomba de veneno nas costas quando, em dado momento, pulou na minha frente um boi valente. Fui correr e cai em um buraco com a bomba nas costas. Quando fui procurar me levantar, não senti mais nada da cintura pra baixo. Fui socorrido e no dia seguinte encaminhado para Rio Branco onde passei 40 dias internado”, relembrou.

Na capital acreana, Edinez foi submetido a uma cirurgia na tentativa de recuperar os movimentos das pernas. Entretanto, não teve como reverter o quadro. “Esse acidente mudou a minha vida completamente. Eu sempre gostei de trabalhar. Atuava como peão de fazenda para sustentar minha família e, há 13 anos, me vejo nessa situação. É muito difícil”, frisou.

Sem poder andar e dependendo da boa vontade de outras pessoas, Edinez mora sozinho em uma casa no km 4 da BR-364, próximo a Sena Madureira. Ele era casado, mas sua esposa foi embora e não voltou mais. “Moro sozinho há anos. Quando a minha mãe pode, ela vem aqui e, mesmo com alguns problemas de saúde, faz as coisas pra mim. Quando não pode, me viro como posso”, acrescentou.

Há algum tempo, ele vem sendo acompanhado pelo Caps (Centro de Atendimento Psicossocial). “Confesso que já pensei em tirar a minha própria vida diante das dificuldades que enfrento. Muitas vezes, passo a noite acordado, aí vem esses pensamentos. O que mais peço a Deus é poder voltar a andar. Esse é o meu maior sonho”, destacou.

Edinez finalizou fazendo um pedido à comunidade. Ele está precisando de uma nova cadeira de rodas. Quem puder doar, entre em contato pelo telefone: (68) 999084063.