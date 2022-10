A Prefeitura Municipal de Capixaba abre licitação de pregão eletrônico 002/2022 para aquisição de mudas de café conilon (coffea canephora) e adubos, visando o fortalecimento da cadeia da cafeicultura no município de Capixaba – AC. Natureza do Objeto: Compras.

Data de abertura: 04 de novembro de 2022, 10:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.