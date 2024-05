Viaduto da AABB: Prefeitura abre licitação e 10 empresas concorrem para executar obra

Nesta terça-feira (7), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou que a obra do Elevado da Dias Martins deve ser finalizada até o final de junho deste ano.

A garantia foi dada pelo dono da empresa responsável pela obra, durante reunião com o prefeito na segunda-feira (6). O prefeito disse que ficou preocupado com o andamento das obras do primeiro viaduto de Rio Branco. “Precisei ter uma conversa de pé de orelha”.

O elevado está sendo construído em uma das áreas mais congestionadas da cidade, conhecida pelos constantes engarrafamentos. Além de melhorar a mobilidade urbana, a obra irá impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o acesso a comércios e empresas locais.

A construção vai ligar as ruas Recanto Verde à Estrada Adalberto Torres e terá extensão de 188 metros e o investimento na obra gira em torno de R$ 15 milhões em recursos próprios da prefeitura. A previsão é que até o final de maio a parte superior já possa receber o tráfego de veículos.

Detalhes sobre viaduto da AABB

Além disso, o prefeito destacou ainda que a licitação para a construção do Viaduto da AABB foi aberta na segunda-feira (6) e teve 10 empresas credenciadas, que irão concorrer para assumir o projeto.

SAIBA MAIS: Licitação do viaduto da AABB deve ser aberta nos próximos dias, diz Tião Bocalom

Bocalom disse que espera que até o final do mês de maio, a assinatura da ordem de serviço deverá ser efetuada.