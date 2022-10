Saúde encerra ações do mês de saúde da mulher com capacitação em Cruzeiro do Sul

Durante a última semana da campanha de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (Sesacre), realizou uma capacitação, em Cruzeiro do Sul, sobre o planejamento reprodutivo, com enfoque para procedimento de laqueadura e vasectomia.

O treinamento teve como público-alvo os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) do município e como parceiros a Policlínica do Tucumã, que é referência do serviço no estado, e a coordenação Regional de Saúde do Juruá, além da Secretaria Municipal de Saúde.

“O objetivo foi ampliar a oferta e o acesso ao planejamento familiar na região do Juruá. Na ocasião, houve reunião para organização do serviço e alinhamento dos fluxos, com representantes da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, Sesacre e do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá”, explicou a coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher, Izabela Aparecida Araújo.

O que é o Planejamento Familiar do SUS?

O Planejamento Familiar, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consiste em um conjunto de ações preventivas e educativas que orientam a população sobre métodos para evitar a gravidez não planejada.

O apoio do serviço de saúde e o acompanhamento da equipe médica da APS garantem acesso à informação sobre métodos mais eficazes e seguros, de acordo com o histórico do paciente.

Os métodos de planejamento familiar e contraceptivos no SUS incluem a laqueadura de trompas e vasectomia, que são irreversíveis, além do uso de anticoncepcionais, preservativos e dispositivo intrauterino (DIU).