Senador Guiomard agora conta com agência ampla e moderna da Sicredi Biomas

Inauguramos nesta sexta-feira (14/10), a vigésima sétima agência da Sicredi Biomas que fica localizada em Senador Guimard, cidade que fica há a aproximadamente 25 km de Rio Branco, capital do estado do Acre. Estamos presentes e atuando do município desde meados do mês de agosto de 2022.

A partir desta sexta-feira, os associados poderão aproveitar o novo prédio Sicredi, que é amplo e oferece conforto, proximidade e segurança para os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo. Possui uma sala de reunião e treinamentos, onde os associados podem aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece estacionamento exclusivo.

Evandro Ellwanger, gerente da agência aproveitou este momento para convidar as pessoas que ainda não conhecem o cooperativismo, o Sicredi, e ir até a agência e conhecer mais sobre as mais de 300 soluções financeiras que oferecemos. Evandro completa dizendo que “é um momento de extrema alegria para a Sicredi Biomas chegar neste momento e entregar a comunidade de Senador Guiomard uma agência inclusiva, interativa e moderna”.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, diz que “por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do negócio, nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, prosperamos todos juntos”. Ele completa a sua fala dizendo que espera que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Sicredi Biomas e fazer parte desse modelo de negócio que valoriza o associado e as comunidades.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). A agência fica localizada na Avenida Castelo Branco, n°1418, centro. O horário de atendimento da agência Senador Guiomard é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, horário local.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.