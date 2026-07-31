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Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento

Surfista e influenciadora oficializaram união e confirmaram espera do primeiro filho.

Por Redação ContilNet
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Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Reprodução/Instagram @isaabellaarantes

Tricampeão mundial de surfe surpreendeu convidados durante a troca de votos ao confirmar a gravidez de Isabella Arantes em cerimônia no litoral.

O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes oficializaram a união em uma cerimônia intimista reunindo amigos e familiares próximos. Além da celebração do matrimônio, o evento ficou marcado pelo anúncio surpresa da primeira gravidez do casal durante o altar.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o anúncio do bebê emocionou os convidados presentes na festa.

“Deus sempre nos surpreende com esses presentes da vida. Deus nos deu o maior deles, o nosso filho”, declarou Gabriel Medina durante a troca de votos em registro acompanhado pelo METRÓPOLES.

Celebração e trajetória do casal

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a união do atleta com a influenciadora consolida uma nova fase em suas vidas:

  • Cerimônia Reservada: A celebração ocorreu com a presença de familiares e amigos de longa data, selando o noivado anunciado semanas antes.

  • Anúncio no Altar: O vídeo em que o surfista compartilha a novidade sobre a vinda do primeiro filho circulou rapidamente nas redes sociais.

  • Histórico do Relacionamento: Juntos desde meados de 2025, Gabriel Medina e Isabella Arantes costumam compartilhar momentos da rotina e viagens em suas plataformas digitais.

Como Gabriel Medina anunciou que será pai?

O surfista fez o anúncio surpresa durante a troca de votos em seu casamento com Isabella Arantes, afirmando que o filho é o maior presente que receberam de Deus.

Desde quando Gabriel Medina e Isabella Arantes estão juntos?

O casal assumiu publicamente o relacionamento nas redes sociais em meados de 2025.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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