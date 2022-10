Tirar CNH sem passar por autoescola: mudança já está valendo

O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) conhecido pelos brasileiros requer a realização de um curso de formação. Esse curso é ministrado nas autoescolas espalhadas por todo o país, que preparam o futuro condutor para os testes que ele precisa realizar.

Desde 2019, o fim das autoescolas têm gerado bastante polêmica. De um lado estão os donos desses estabelecimentos e os especialistas que acreditam que a formação é importante. Do outro, estão aqueles que defendem que a obrigatoriedade serve apenas para elevar os custos do processo.

O Projeto de Lei 6485/2019, de autoria da senadora Kátia Abreu, é um exemplo de proposta com esse fim. A ideia é permitir que o cidadão estude como preferir para realizar os exames teóricos e práticos, inclusive sozinho.

Segundo a senadora, a medida pode reduzir em até 80% os custos com o processo para tirar a primeira habilitação. Atualmente o preço para obter uma CNH nas categorias A e B (carro e moto) pode chegar a quase R$ 4 mil, tornando o documento inacessível para boa parte da população.

Escolher como apreender

Para garantir uma formação adequada mesmo com o fim da obrigatoriedade da autoescola, a autora propõe o credenciamento de instrutores independentes. Esses profissionais serão vinculados ao Detran dos estados e poderão oferecer as aulas de forma particular.

Dessa forma, o aluno terá opções para aprender a dirigir, e não dependerá de contratar os serviços de uma autoescola. Ele poderá, por exemplo, contar com a ajuda de um amigo ou familiar.

Vale destacar que os exames práticos e teóricos continuarão sendo exigidos. O que muda com o projeto é apenas a forma como o futuro motorista se prepara para eles.