VÍDEO: ao som de batucadas, PT no Acre comemora aniversário de Lula em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira (27), militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) realizaram uma festa de aniversário para o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, que completa 77 anos.

Com direito a bolo e parabéns, a festa contou com a presença de diversos militantes com bandeiras e instrumentos de batucada.

Estiveram presentes na comemoração o presidente do PT no Acre, Cesário Braga, os deputados estaduais Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Daniel Zen (PT), Sibá Machado, e o deputado federal Leo de Brito, além de outras diversas pessoas.

A comemoração aconteceu na Gameleira, em Rio Branco, às 8h desta quinta-feira.

Veja o vídeo: