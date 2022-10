VÍDEO: internautas do ContilNet denunciam derramamento de santinhos em Rio Branco

Na manhã deste domingo (2), data do primeiro período das Eleições 2022, a cidade de Rio Branco amanheceu tomada por santinhos nas ruas, mas ainda que a prática seja irregular, diversos carros foram flagrados jogando os materiais de campanha próximo de zonas eleitorais.

Um internauta enviou para o ContilNet um vídeo em que mostra santinhos sendo jogados de dentro de um carro, no Aviário, próximo à zonas eleitorais como Incra e outros colégios. “Em plena luz do dia, pessoas passando em frente aos colégios jogando santinhos”, diz o internauta. O derramamento de santinhos pelas ruas às vésperas e no dia das eleições é uma prática conhecida como “voo da madrugada”.

Veja o vídeo: