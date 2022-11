Blog do Ton: Bocalom, nova mesa diretora e uma atitude raramente antes vista

Uma das mesas diretoras mais discutidas para o próximo ano, junto com a Aleac, é a da Câmara de Rio Branco, por ser a capital acreana. E chamou atenção de vários dos analistas políticos o fato de que os vereadores interessados esperavam, de alguma forma, o posicionamento do prefeito Tião Bocalom, como uma espécie de benção ou de pista; se dele viria um indicado – que já nasceria como favorito – para a presidência.

Bocalom, à imprensa, já disse que não quer intervir nas conversas entre os vereadores e acredita que eles próprios devem fazer os devidos arranjos. Dando pitaco ou não, Bocalom está bem nessa questão. Com apenas dois vereadores sendo oposição declarada – e ambos de mudança para a Aleac – Bocalom já tinha uma base ampla e mostrou que essa base o respeita.

E tudo aconteceu de forma natural. Bem diferente do que se vê Acre afora.

Vale ressaltar

Nunca vi um prefeito optar por não ter influência na composição de uma mesa diretora. Isso é defender, na prática, a independência dos poderes. Junte-se isso a outros valores e Bocalom tem muita coisa boa a mostrar até 2024.

Antônio Morais

Com a negativa de Bocalom sobre falar abertamente da composição na Câmara, quem pode se firmar como favorito à presidência da próxima mesa é Antônio Morais (PSB). Está se movimentando para isso.

Gabriel Santos

Do mesmo partido de Morais, o jovem ativista e empresário Gabriel Santos me contou sobre como será seu futuro na política, passadas as últimas eleições: “Ton, meu futuro na política será como meu passado. Lutando por aquilo que acredito, defendendo os interesses da sociedade e cobrando das autoridades, independente de mandato. É o que vou continuar fazendo”.

Não sabe

Gabriel ainda não sabe se faz parte do elenco da legenda nas próximas eleições, mas o PSB acena que vem forte: Jenilson Leite dá fortes indícios de que disputa a prefeitura e a legenda contará com o apoio de um deputado estadual: Adailton Cruz.

Adailton Cruz

Falando em Adailton, a movimentação nos bastidores é grande em torno do vereador. Ele dá indícios de que já começa sua atuação na Aleac com o pé direito. Quando se faz um bom trabalho, os frutos são naturais. Adailton é uma figura muito respeitada e considerada nos bastidores.

Futuro da educação

Com Gladson no governo e Lula na presidência, as expectativas em torno das diferentes pastas são as mais variadas. Como entendo apenas de comunicação e marketing, deixo os diferentes assuntos para quem entende. Fui ouvir a opinião de algumas pessoas sobre as mais variadas pastas, principalmente a Educação. Com a palavra, Rosana Cavalcante, reitora do Ifac.

Melhores possíveis

Rosana: “Em relação às expectativas, são as melhores possíveis. Primeiro porque a senadora Mailza é uma parceira entusiasta da ciência e tecnologia e o governador Gladson Cameli sempre apoiou o Instituto Federal do Acre em ações e com sólidas parcerias. Quanto ao presidente eleito Lula, este foi o grande idealizador e criador da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; logo, acreditamos que mais uma vez retomaremos o protagonismo no ensino profissional”.

Rede federal

Quando Rosana falou em criação da rede federal, passou um filme na minha cabeça, porque, aos 15 anos, ingressei na segunda turma de Ciências Biológicas do Ifac. Esse ciclo foi muito importante na minha vida. Sou grato à Rosana, ao Ifac e a todos os que fizeram parte desse momento tão ímpar na minha vida. Que esse sistema seja cada vez mais fortalecido nos próximos governos.

Força maior

Dir Silva, candidato do Agir que não conseguiu nenhum voto, disse que não votou nele mesmo por ‘motivos de força maior’. O motivo? Estava detido. Dir afirmou que foi preso no dia 2 de agosto, por atraso no pagamento das pensões dos dois filhos.

Lúcida

Completamente lúcida a postura de Gladson Cameli frente às manifestações que acontecem desde as últimas eleições. Ele solicitou que as forças de seguranças cumpram o que a justiça decidiu. É o mínimo, mas vivemos em tempos tão complicados que até o óbvio precisa ser dito.

Marina Silva

Em entrevista ao Roda Viva, a deputada federal eleita Marina Silva disse que não ligar para o vencedor é uma impostura. Estava se referindo à disputa presidencial, envolvendo Lula e Bolsonaro. Essa situação é muito mais delicada do que simplesmente uma ausência de postura.

Ansiedade tóxica

“O Bolsonaro tem algum tipo de ansiedade tóxica por algum tipo de levante que o leve para os braços de quem está contra a Construção que é quase uma doença política, agora ele parece se apoiar nisso, os mecanismos do Estado têm que ser acionados. O mundo inteiro já reconheceu a vitória do Lula, não há espaço para qualquer aventura autoritária. O Bolsonaro faz, mais uma vez, um desserviço com sua imposta autoritária”. Fala de Marina em entrevista.

Bate-rebate

– PT e União Brasil Foram os partidos que elegeram mais governadores nestas eleições. Informação da Jovem Pan (…)

– (…) Eu não duvido nada que esses dois partidos andem de mãos dadas a partir de 2023 (…)

– (…) Muitos membros importantes de partidos como PSD, PSDB/Cidadania, UB e até do PL já trabalharam com Lula em tempos anteriores.

– Deu no Extra: “Governadores que fizeram campanha para Bolsonaro fazem acenos a Lula” (…)

– (…) Ao todo, 14 governadores fizeram campanha para Bolsonaro e 11 já se manifestaram sobre Lula. Na lista, Gladson Cameli.

– Extra: “Gladson Cameli (PP), que venceu a disputa no Acre, foi na mesma linha e emitiu uma nota na qual diz estar pronto para trabalhar em harmonia”.

– Petecão disse à imprensa que vai fazer o ‘meio de campo’ entre Lula e os representantes do Acre.

– Em entrevista, Jorge Viana diz que vai buscar dois deputados federais eleitos para atuar junto ao Governo Federal (…)

– (…) Não será uma tarefa fácil.

– Dentre os 8, já descartou, durante a entrevista, um nome: Socorro Neri.