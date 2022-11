Copa 2022: confira os nomes das ruas participantes do concurso “Minha rua é louca pelo Brasil”

O concurso “Minha Rua é Louca Pelo Brasil”, lançado no dia 25 de outubro pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado teve 15 ruas inscritas em vários bairros diferentes.

O primeiro jogo do Brasil na Copa de 2022 acontece na quinta-feira (24) e os torcedores estão super empolgados com as competições nas suas ruas e no Catar.

As ruas serão visitadas pela comissão organizadora e a avaliação será feita no próximo domingo (27), em três etapas com o início marcado para às vésperas do segundo jogo da Seleção Brasileira.

“A premiação é o kit churrasco. A gente ajuda o pessoal a incrementar um pouco mais a festa, com carne, cerveja, refrigerante e água. E tem o kit esportivo também, que são troféus e bolas”, disse Pedro Silva, coordenador do Concurso pela Federacre.

As inscrições já foram encerradas e os participantes serão julgados pela comissão, a decoração aérea, pinturas, animação e envolvimento dos moradores. A decoração do chão não entra na disputa em razão do período chuvoso, porém os concorrentes decidiram colorir mesmo que não conte para pontuação.

O coordenador do concurso disse que apesar da grande procura pelas inscrições, o número de participantes em 2022 está abaixo dos anos anteriores.

“Quinze é um número bom, mas é abaixo dos outros anos, até por conta da mudança que teve de a copa ser em novembro, e desanimou um pouco o pessoal, porque já tem as festas de final de ano”, pontuou.

Confira os nomes das ruas participantes:

Dia 27 – véspera do Jogo Brasil x Suíça:

Rua Jaguar, no Loteamento Santa Luzia;

Rua Jaubaté, no Residencial Novo Eldorado II;

Rua México, Baixada da Habitasa;

Rua Dr. Adalberto Costa e Silva, Cohab do Bosque.

Dia 1º de dezembro – véspera do Jogo Camarões x Brasil:

Avenida Eugênio Bezerra, no Condomínio Green Garden;

Rua Railson Nascimento, Setor III Cidade do Povo;

Rua 16 de Outubro, no Bairro Quinze;

Rua Amoty Pascoal, no Wanderley Dantas;

Rua Longuinho da Silva, no Tangará.

Dia 4 de dezembro véspera do Jogo de Oitava de Final:

Avenida São Pedro, no Raimundo Melo;

Rua Formosa, no Bairro Nova Estação;

Travessa Abacabeira, na Vila da Amizade;

Rua Alameda Manacás, Chácara Ipê;

Rua Nova Andirá, no Cidade Nova;

Condomínio Residencial Yumi, no Morada do Sol.

Jogos da Seleção na fase de grupos: