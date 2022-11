Enem 2022: no Acre, mais de 22 mil pessoas estão inscritas para as provas nos dias 13 e 20

Nos próximos domingos, dias 13 e 20 de novembro, acontece a primeira prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2022. No Acre, mais de 22,1 mil pessoas estão inscritas para as provas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), somente em Rio Branco, são 14.140 inscritos.

O número de inscrições confirmadas representa um aumento de 9% em comparação com o ano anterior, quando 20.336 pessoas realizaram a inscrição e estavam aptas para realizar a prova. Em 2022, dentre os 22.181 inscritos, apenas 785 optaram por realizar a prova na versão digital, enquanto 21.396 preferiram fazer a prova na versão impressa, que será aplicada nos mesmos dias da versão digital.

Cronograma Enem 2022

13 de novembro (domingo)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas e redação.

20 de novembro (domingo)

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (horário local):

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Início das provas: 11h30

Término das provas no 1º dia: 17h

Término das provas no 2º dia: 16h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Locais de prova

O local do exame consta do Cartão de Confirmação da Inscrição de cada participante, que pode ser acessado em https://enem.inep.gov.br/participante/.

O candidato deve levar no dia da prova um documento oficial com foto, como RG, álcool em gel, máscara de proteção facial (só não é obrigatório em locais que liberaram o uso em ambientes fechados), caneta esferográfica preta fabricada em material transparente; Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo); lanche e o cartão de confirmação de inscrição, sendo este último recomendado pelo Inep, mas não obrigatório.