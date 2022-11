Energisa diz que enviou equipe até o Calafate para verificar ocorrência de interrupção de energia

Um protesto realizado na noite desta quarta (16) na estrada do Calafate, causou transtornos a quem precisou trafegar pelo local. O motivo do protesto, segundo os moradores, era a falta de energia na região do entorno do Cemitério Morada da Paz.

Em nota, a Energisa afirmou que já enviou uma equipe ao local para verificar a interrupção de energia e restabelecer o fornecimento aos moradores.

A companhia diz ainda que “recentemente foram feitas manutenções preventivas na rede que atende a região para melhorar a qualidade do fornecimento”.

Leia na íntegra:

NOTA

A Energisa informa que recentemente foram feitas manutenções preventivas na rede que atende a região para melhorar a qualidade do fornecimento. Mesmo assim, a empresa enviou uma equipe até o local para verificar a ocorrência de interrupção de energia emergencial e restabelecer o fornecimento aos moradores. A respeito da rede trifásica citada pelo morador, a Energisa afirma que, até o momento, não foi registrada nenhuma solicitação.