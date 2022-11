Idoso é agredido até a morte em conveniência de Posto de Combustível

O idoso Raimundo Vieira de Moura, de 62 anos, foi agredido fisicamente até a morte durante uma discussão no posto de combustíveis Shell na frente do Vila Beer, na madrugada deste domingo (20), na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia ao ContilNet, Raimundo e um sobrinho estavam bebendo na conveniência Vila Beer, quando houve uma confusão generalizada começou e a vítima saiu do estabelecimento correndo, e mesmo assim foi perseguido por um homem ainda não identificado e foi agredido fisicamente.

O idoso foi atingido com um soco no nariz e em seguida desmaiou e bateu a cabeça violentamente contra o chão. Na queda o homem pode ter sofrido o Traumatizado Craniano Encefálico (TCE).

Populares viram Raimundo caído e sangrando bastante e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, mas quando os paramédicos chegaram, a vítima já estava sem vida. Foi solicitado o apoio da ambulância do suporte avançada e o médico constatou a morte do idoso.

Policiais Militares do 2° Batalhão também foram chamados e estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Os PMs pegaram as informações e colheram as característica do acusado, e foi feita uma ronda pela região para tentar prender o criminoso, mas ninguém não foi encontrado.

O corpo de Raimundo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).