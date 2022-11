Lutando contra leucemia, garoto acreano recebe vídeo de Weverton da Seleção e se emociona

O senamadureirense Kaique Ribeiro dos Santos, de 15 anos, filho de Elivanda Souza Ribeiro e Thiago Rubens dos Santos, recebeu uma triste notícia após exames de rotina na capital acreana. Kaique Ribeiro foi diagnosticado com leucemia, um câncer que tem início nas células-tronco da medula óssea. Na leucemia, as células sanguíneas doentes (câncer) se formam e atrapalham a produção das células sanguíneas saudáveis da medula óssea, diminuindo seu número normal.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu um vídeo do goleiro da seleção brasileira, Weverton Pereira, desejando melhoras no tratamento do pequeno acreano. Kaique está internado e realizando quimioterapia no Hospital do Câncer do Acre (UNACON) em Rio Branco.

Palmeirense de coração e alma, Kaique e seu irmão Kaio são fãs do goleiro acreano, que gravou um vídeo especial diretamente do Catar, e enviou pela influenciadora Jéssica Ingrede para o pequeno acreano. O site ContilNet conversou com a avó de Kaik, Socorro Ribeiro, e a tia Erika Souza, na manhã desta quarta-feira (30), que contaram um pouquinho sobre a reação de Kaike. De acordo com elas, Kaike ficou emocionado e feliz em receber o apoio do goleiro acreano. A família liberou o vídeo do momento em que Kaique recebeu o vídeo de Weverton Pereira. Assista:

Kaique já iniciou o tratamento contra a doença e aguarda exame da medula óssea e outros exames, que devem chegar nesta sexta-feira (2). A família já conta com ajuda de amigos próximos e familiares para custear o tratamento de Kaique, que após os resultados dos próximos exames, aguarda novas decisões médicas.

Para ajudar Kaique, envie qualquer valor para o Pix: CPF: 21696918200 – Maria do Socorro Souza Ribeiro. Vamos ajudar de coração, gente!