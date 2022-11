No Acre, pouco mais de 1% das crianças entre 3 e 4 anos foram vacinadas contra a covid

Segundo levantamento publicado pela Folha de São Paulo, o Acre figura entre os piores Estados na vacinação completa de crianças entre 3 e 4 anos de idade. A pesquisa levou em consideração os dados do Data SUS, do Ministério da Saúde, analisados durante os primeiros três meses de campanha de vacinação para essa faixa etária.



Entretanto, a Sesacre revelou no boletim de vacinação desta sexta-feira, 11, um leve aumento na porcentagem. De acordo com a atualização, 502 crianças entre 3 e 4 anos foram vacinadas com as duas doses, o que representa 1,66% do público alvo. Já em relação a crianças vacinadas com apenas uma dose, o número é um pouco maior, 2.913 doses aplicadas, 9,62% do grupo.

A Sesacre informou que a meta é vacinar mais de 30 mil crianças nessa faixa etária.

Os dados preocupam ainda mais após o governo do Acre emitir uma nota alertando sobre uma possível 5° onda de COVID no estado, causada pela variante Ômicron. A Coordenadora Estadual de Imunizações, Renata Quiles, disse ao Contilnet que a população relaxou após a baixa nos casos de Covid-19.

“A cobertura não está legal principalmente para as doses de reforço, mas o que sempre nos preocupou foi a cobertura das crianças que é muito baixa, pois não houve uma boa adesão dos pais e responsáveis … o que é muito perigoso, pois tem uma nova onda acontecendo em nível nacional”, disse.