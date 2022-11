Pedro Longo participa de aula inaugural do curso de formação dos Bombeiros

Quem foi convidado e marcou presença na aula inaugural do curso de formação de Soldados Bombeiros Militares, nesta segunda-feira (21), foi o deputado e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo.

O parlamentar, que representou a Aleac no evento, sempre tratou a convocação do grupo como uma de suas pautas principais, reforçando o diálogo com o poder executivo e os órgãos de controle do Estado.

- Publicidade-

Longo também foi autor da Lei que ampliou a idade máxima de 30 para 32 anos, possibilitando uma maior participação no certame.

Ao lado do governador Gladson Cameli e das demais autoridades, Longo compôs e dispositivo e falou sobre a satisfação de presenciar o momento.

“Feliz por ver tantos jovens realizando o sonho de ingressar em uma carreira tão importante e respeitada. Agradeço pela oportunidade de participar desse momento tão significativo para vocês e para história desse Estado. Também estendo meu agradecimento ao governador Gladson Cameli por reforçar a Segurança Pública e inserir novos combatentes no serviço público”, destacou.

“Sucesso a vocês que, muitas vezes, vão colocar suas vidas em risco pelo bem da população. Merecem nosso respeito e nossa admiração”, finalizou.