Prefeitura confirma Réveillon na Gameleira, e Governo, no Arena da Floresta; veja detalhes

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, noticiou em primeira mão o réveillon preparado pelo governador Gladson Cameli, que terá o show da dupla sertaneja Jads e Jadson. O Governo deve lançar a programação oficial na próxima semana. De acordo com informações repassadas para nossa coluna, o Governo do Acre irá realizar a festa de réveillon no estacionamento do Arena da Floresta.

Outra novidade que este colunista tem para este sábado (19), é a confirmação de que a Prefeitura Municipal de Rio Branco manterá o tradicional réveillon da Gameleira. De acordo com o diretor de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Ailton Oliveira, a tradicional queima de fogos da Gameleira irá acontecer. O evento terá uma estrutura para uso do prefeito Bocalom e convidados, e também para apresentações de bandas locais. A programação do Réveillon da Gameleira deve ser lançada em breve pelo prefeito Tião Bocalom.

Opção para curtir a chegada de 2023 não vai faltar para os acreanos. Lembrando que os dois eventos são públicos, e a festa é totalmente gratuita. A população também terá diversas opções de festas particulares na capital acreana. E não esqueça! Conteúdo com exclusividade você lê aqui na coluna Douglas Richer no ContiNet.

Bora curtir os sertanejos Jads e Jadson pra entrar no clima desse domingão: