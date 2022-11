Exclusivo: Réveillon do Governo com dupla sertaneja Jads e Jadson é confirmado; veja detalhes

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu a informação de que o governador Gladson Cameli está preparando uma super festa de réveillon para os acreanos. Este ano, diferente das ‘viradas de ano anteriores’, a festa ganha um novo local, o estacionamento do Arena da Floresta será palco para receber o ano de 2023 com show da dupla sertaneja Jads e Jadson.

Este colunista também descobriu que Gladson cotou os nomes dos sertanejos Henrique e Juliano e da cantora Mari Fernandes, todos sem agenda. A equipe do Governo já teria fechado contrato com os sertanejos Jads e Jadson, que devem desembarcar no Acre para o evento gratuito.

A coluna Douglas Richer, procurou o secretário de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Márcio Pereira, que não se pronunciou sobre as informações. O secretário já antecipou que prepara uma coletiva na próxima semana para divulgar as festas de fim de ano.

Prepare a bota que o Acre vai sertanejar no réveillon. Notícia exclusiva é aqui… fica ligado que vem mais informações!

Sextou, né? Já entra no clima com os sertanejos e veja vídeos da dupla Jads e Jadson: