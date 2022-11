Retorno do uso de máscaras, acreana no Carnaval do Rio e Birico arrependido: veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

- Publicidade-

SEGUNDA

Covid: Sesacre anuncia obrigatoriedade do uso de máscaras e reforça vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou na manhã desta segunda-feira (21), novas recomendações e medidas para conter o avanço da Covid-19. Nas últimas semanas, o número de novos casos aumentou no Estado, chegando a registar mais de 100 casos em 24 horas.

O anúncio foi feito pelo coordenador da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Edvan Meneses, na sede da Sesacre em Rio Branco. Segundo o coordenador, a medida que a Sesacre vai tomar para frear a cadeia de transmissão da doença é a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades hospitalares. LEIA MAIS

Deputado defende prisão de Birico por declarações ameaçando “furar o bucho de comunistas”

O deputado estadual Daniel Zen (PT) disse, nesta segunda-feira (21), que Ruy Birico, militante político de direta, deveria estar preso, “como meliante”. A reação do parlamentar e professor de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac) se deu em razão de declarações do político em áudios publicados pelo ContilNet ameaçando “furar o bucho” de comunistas com um tipo de faca especial, “feita de molas de fusca”, que seriam mais resistentes. LEIA MAIS.

TERÇA-FEIRA

URGENTE: Gladson solicita atuação das Forças Armadas para desobstruir trechos na BR

Com a paralisação de trechos da BR-364 e o risco iminente de desabastecimento do comércio e dos postos de gasolina em Rio Branco (alguns já sem combustíveis), o governador Gladson Cameli decidiu tomar uma atitude urgente e enérgica na manhã desta terça-feira (22). LEIA MAIS.

Após ameaça de ‘furar bucho dos comunistas’, Ruy Birico é exonerado do Governo

Decreto divulgado nesta terça-feira (22), no Diário Oficial do Estado (DOE), revela que o servidor Ruy Medeiros de Araújo Birico, o “Ruy Birico”, de 62 anos, foi exonerado do cargo em comissão referência Cec-5, do Instituto Acre Previdência do Estrado do Acre, para o qual havia sido nomeado desde fevereiro de 2019. O decreto é assinado pelo presidente do Instituto, Francisco Alves de Assis Filho. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Luto: ex-vereador morre após fazer cirurgia no coração, no hospital Santa Juliana

O ex-vereador Francisco Gerrânio Menezes Aguiar, 40 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (23), após realizar uma cirurgia no coração, no hospital Santa Juliana.

Gerrânio, que era natural do Envida, no Amazonas, era casado com a engenheira Claudia Souza Leite, e tinha dois filhos, Gustavo e Claudio Neto. LEIA MAIS.

Árvores da Praça da Catedral são derrubadas por engano; prefeitura se manifesta

Através de redes sociais o internauta Diego Gurgel, repórter e fotógrafo, registrou na manhã desta quarta-feira (23) um homem cortando duas árvores da praça da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, também conhecida como praça dos tocos, no Centro de Rio Branco. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA

Ao ContilNet, acreana confirma desfile em escola de carnaval do RJ: “Quero pouca roupa”

A fisiculturista e influenciadora Leane Teles conversou com a coluna Douglas Richer na manhã desta quarta-feira (23) e confirmou sua presença no carnaval do Rio de Janeiro.

Leane foi entrevistada do ContilNet no dia 16 de novembro quando contou sobre sua participação no ‘Encontro de Baterias’ de todas as escolas de samba, promovido pela Grande Rio, escola vencedora do carnaval de 2022. O evento contou com a participação de todas as escolas de samba e teve duração de 12h. LEIA MAIS.

Crianças e pais que tiveram queimaduras graves após incêndio são encaminhadas para Rio Branco

Nesta quarta-feira (24), quatro moradores do Rio Macauã, sendo duas crianças e dois adultos, todos da mesma família, deram entrada no Pronto-Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, apresentando queimaduras pelo corpo. Eles foram vítimas de um incêndio ocorrido em uma residência, localizada no seringal Santa Luzia, colocação boca do mel, rio Macauã. LEIA MAIS.

SEXTA-FEIRA

Com roupa de árabe, Gladson caminha pelas ruas do Egito; VEJA VÍDEO

O governador do Acre, Gladson Cameli usou suas redes sociais para compartilhar imagens de sua viagem nas ruas do Egito. Usando trajes árabe, Cameli surgiu em vídeo conversando no telefone e com legenda bem humorada. “Vocês conhecem esse árabe acreano? ”. LEIA MAIS. Adolescente é executado com vários tiros na cabeça no 2º Distrito de Rio Branco