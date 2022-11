Adolescente é executado com vários tiros na cabeça no 2º Distrito de Rio Branco

Um adolescente de aproximadamente 17 anos, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (24), na Rua Raimundo Targino, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava em um campo de futebol na rua Campo Novo, no Rosa Linda, quando foi abordado por dois membros de uma facção criminosa que estavam armados. A vítima foi rendida e arrastada até uma área de mata na rua Raimundo Targino, onde os bandidos executaram o jovem com vários tiros, sendo que dois atingiram a cabeça do rapaz. Os faccionados fugiram após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constaram que a vítima já estava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e realizaram ronda na região, na tentativa de prender os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos e identificação da vítima.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido a guerra entre facções criminosas.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).