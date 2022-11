Revelação do basquete acreano é destaque em São Paulo

O paratleta João Vitor(JJ), 19, é um dos destaques do Magic Hands, de São Paulo, o melhor time de basquete de cadeiras de rodas do Brasil.

JJ nasceu em Ariquemes, Rondônia, mas foi criado em Rio Branco onde “descobriu” o esporte.

“Fazia natação e minha mãe me levou para conhecer o basquete de cadeira de rodas. Comecei a jogar em Rio Branco e depois fui para ADESPARV, de Goiás. A evolução surgiu com os treinamentos e com isso a possibilidade de me transferir para São Paulo. Hoje eu sou atleta e minha vida é o basquete”, disse JJ ao phdesporteclube.com

Seleção brasileira

Segundo JJ, a disputa do Mundial Sub 23 em Phuket, na Tailândia, em setembro foi um marco e o objetivo, agora, é a convocação para a seleção brasileira Sub 21. A equipe vai jogar o Parapan de Jovens na Colômbia em abril de 2023.

“Venho trabalhando muito duro para conquistar os objetivos. Meu sonho é chegar na seleção principal e preciso seguir treinando forte e focado”, afirmou o paratleta.

Acidente no terminal

JJ perdeu a perna esquerda quando tinha 12 anos em um acidente no Terminal de Rio Branco. O que poderia ter sido o “fim de uma vida” o esporte transformou.

CLIQUE AQUI para ver a notícia completa no site phdesporteclube.com