Veja 4 posições sexuais para mulheres transarem com vibrador duplo

Segundo a fisioterapeuta pélvica e sexóloga Isabella Moura, em entrevista anterior ao Metrópoles, grande parte da sociedade ainda tem muitos tabus em torno dos brinquedos sexuais.

“Principalmente os vibradores de penetração. Eles eram chamados de consolo de viúva. Por aí, já se tem uma ideia. Sex toys eram vistos como algo usado por mulheres que não estavam sexualmente ativas e precisavam deles para suprir a suposta falta de um homem, o que é uma grande mentira”, explica.

A especialista aponta que os acessórios são ótimos aliados para todo tipo de pessoa – tanto solteiras quanto as que estão em de um relacionamento. “Ele incrementa, traz mais conhecimento”, diz.

Vibrador duplo

Um tipo de vibrador que pode ser usado de várias maneiras é o feito para casais. Geralmente, o item tem duas pontas que vibram. Eles são muito usados por casais de mulheres, para que as duas consigam transar com o sex toy no canal vaginal ou anal. Antes, um lembrete: ele não está ali porque “falta um pênis”.

“Mulheres que se relacionam com mulheres querem exatamente isso: uma mulher. O prazer vem da exploração do corpo feminino, e o pênis é totalmente dispensável”, explica a sexóloga e ginecologista Erlanda Maia, em entrevista anterior à coluna.

Com o vibrador em mãos, o céu é o limite e vale testar todas as possibilidades de estímulos. Se você quiser algumas dicas de posições em que o acessório pode ser usado, confira as opções abaixo: