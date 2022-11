VÍDEO: caminhoneiros fecham outros trechos em BR no Acre e PM se manifesta

No Acre, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) fecharam outro trecho da BR-364, próximo ao município de Manoel Urbano, causando filas de veículos nos dois sentidos da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), novos trechos foram interditados pelos manifestantes, sendo eles: BR-364 no km 33 de Acrelândia e BR-317 no km 300 de Brasileia.

As manifestações nas rodovias acontecem em mais de 200 pontos em todo o país, no Acre, três trechos haviam sido interditados desde a madrugada de segunda-feira (31), após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que tornou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o candidato eleito.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Comando da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) comunicaram que cumprirão o que for determinado pelas autoridades judiciárias quanto à desobstrução de bloqueios nas rodovias federais do estado.

“A PMAC está à disposição da Polícia Rodoviária Federal, no apoio que a instituição precisar acerca desses eventos, embora até a manhã desta terça-feira, 1º, não tenha havido nenhuma solicitação nesse sentido”, diz.

A PRF desbloqueou o fluxo de dois trechos no Acre na manhã desta terça-feira (01), sendo eles Rio Branco, na BR-364, no km 121 e na BR-364 no km 103 em Senador Guiomard.

