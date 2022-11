VÍDEO: Estudantes da Ufac estão parados há 6 dias na BR-364 por conta de bloqueios

Um grupo de 40 alunos de Psicologia da Ufac não conseguiram voltar para casa por conta dos bloqueios feitos por manifestantes bolsonaristas e estão parados na BR-364 há 6 dias. O grupo saiu de Rio Branco no dia 09 de novembro com destino à São Paulo para participar de um congresso e tinham previsão para voltar para casa no sábado (19).

O primeiro bloqueio aconteceu no município de Cacoal, na viagem de volta dos estudantes. Impossibilitados de seguir, o acadêmico Yan Lima explica que os alunos precisaram dormir na sede do Instituto Federal de Rondônia e tiveram apoio da Universidade Federal do Acre.

“Lá nos foi concedido acesso e uso do auditório e de outros espaços como: cantina, banheiros, áreas de serviços e etc… Passamos dois dias e duas noites abrigados no auditório, dormindo em cadeiras, no chão ou em cima das mesas, quando se dormia… com os recursos financeiros esgotados, o corpo docente de Psicologia e a administração da Ufac arrecadaram fundos para auxiliar na alimentação, medicação e higiene dos alunos”, explica.

Após a liberação das rodovias feita pela PRF, os estudante seguiram viagem após dois dias parados em Cacoal, entretanto, na madrugada desta segunda-feira (21), foram surpreendidos com mais um bloqueio, desta vez, no trecho de Jaci-Paraná. “Eles bloquearam a estrada com tubos de concreto, barro e entulhos”, disse o estudante.

Além dos dos 40 estudantes, o ônibus transporta um professor, e é financiado pela Ufac. “Nosso apelo final é que se respeite os princípios descritos na Constituição Federal Brasileira”, completa.