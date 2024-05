Família que levava homem infartando para o PS sofre grave acidente no meio do caminho

Um grave acidente foi registrado após familiares tentarem socorrer um homem que estava sofrendo um infarto no início da noite desta quinta-feira (9), em Rio Branco. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Silvestre Coelho coma Travessa Alexandre Lopes, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a família estava em casa, quando um homem começou a passar mal e sofreu um infarto. Desesperados, os familiares colocaram o homem em um carro modelo Corolla, de cor cinza e placa OHW-8576, e trafegavam pela travessa Alexandre Lopes a caminho do pronto-socorro de Rio Branco.

O condutor do carro acabou invadindo a preferencial, que é a rua Silvestre Coelho, e bateu no veículo modelo Chevrolet Agile, de cor cinza e placa NXR-3829.

No impacto, o Corolla foi arremessado e bateu contra uma residência, abrindo um buraco. O homem que estava infartando foi retirado às pressas de dentro do Corolla e o motorista de outro veículo parou para ajudar, e levou o homem ao PS de Rio Branco.

Os motoristas dos dois carros envolvidos no acidente não sofreram ferimentos e acionaram o Policiamento de Trânsito, que esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, os dois carros foram removidos por guinchos.

A reportagem também esteve no PS de Rio Branco, mas o estado de saúde da vítima de infarto não foi divulgado.

VEJA FOTOS E VÍDEO: