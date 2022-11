Vídeo: Jornalista global não percebe que está no ar, fecha cara e empurra torcedor

Cobertura de futebol é sempre uma confusão de torcedores e, às vezes, acontece algo inusitado. O ‘causo’ da vez foi protagonizado pelo repórter da TV Globo, Eric Faria. O jornalista estava preparado para entrar ao vivo no ‘Bom Dia Brasil’, direto do Catar, onde será realizada a Copa do Mundo, mas não percebeu que já estava no telão. Ao receber um ‘encontrão’, ele fechou a cara e empurrou um torcedor.

Tudo começou quando Ana Luiza Guimarães ainda estava comentando a última matéria que foi ao ar, mas o jornalista já aparecia no telão do telejornal. Como ela ainda não o tinha chamado, ele não percebeu que estava ao vivo. Nesse momento, o torcedor vem caminhando de costas, não percebe que Eri está em sua direção e esbarra nele. Imediatamente, o homem se assusta, o Eric Faria fecha a cara e empurra o torcedor com as duas mãos.

A apresentadora se mostrou muito desconcertada ao testemunhas a reação do colega no momento em que foi conversar com ele: “Eric Faria, opa, tá tudo bem aí, Eric?”, perguntou Ana Luiza. Sem graça, o jornalista dá um sorriso e tenta justificar seu ato, afirmando que estava tudo bem e que o torcedor havia esbarrado nele.

No Twitter, os internautas não gostaram do comportamento do jornalista da Globo: “Grosseiro! Achou que não estava ao vivo e foi pego no flagra! Assim que conhecemos as pessoas”, avaliou um. “O cara esbarrou nele e ele empurrou de proposito”, disse outro. “Na frente das câmeras risos, atrás grosseria.. A vida como ela é”, comentou uma terceira.

E parece que as transmissões direto do Catar estão meio tumultuadas. No mesmo dia, a repórter Carol Barcellos surgiu no ar descabelada, o que chamou a atenção de quem estava assistindo à programação da TV Globo.

Repórter é assediada por torcedor do Flamengo durante transmissão ao vivo

Um torcedor do Flamengo assediou uma repórter equatoriana durante uma transmissão ao vivo, em Guayaquil, no Equador. O time rubro-negro jogou a final da Libertadores contra o Athletico-PR, no fim do mês passado na cidade. A jornalista fazia uma reportagem sobre a partida quando o homem chegou, a cercou e passa a incomodá-la. Com uma mão no ombro dela, ele chega a falar que quer casar com a moça.

Essa não é a primeira vez de um episódio lamentável como esse. No mês passado, a repórter da ESPN, Jéssica Dias também sofreu assédio enquanto cobria a partida entre Flamengo e Vélez, nos arredores do estádio do Maracanã. O caso teve grande repercussão e em uma postagem no Instagram, ela contou detalhes do que aconteceu.

“‘Foi só um beijinho no rosto’. Não. Não foi. Antes tiveram muitos xingamento e importunação porque o ao vivo demorava. Pedi calma e para que não ficasse xingando, não precisava. Vieram os ‘pedidos de desculpa’ com alisamentos nos ombros e um beijo no local. Eu estava prestes a ser chamada para o link e mantive a posição, existe uma logística que exige concentração”, começou dizendo.

Ela continuou: “Outra tentativa de beijo no ombro. Me esquivei e meu câmera chamou a atenção dele. O último ato foi o beijo no rosto. Que poderia ter sido na boca e não mudaria nada. Eu sofri importunação sexual enquanto trabalhava e isso é crime. Eu não queria beijo, não queria carinho, não queria passar 3h em uma delegacia. Eu só queria trabalhar”, declarou.

Jéssica ainda contou que o filho do homem se desculpou pela atitude do pai. “O ser humano que fez isso estava com um filho menor de idade que se desculpou pelo pai. O menino não tem culpa, não punam a família dele. Eu agradeço todo apoio e carinho dos meus chefes, colegas, torcedores, telespectadores e ouvintes. Agradeço em especial minha equipe na pauta. Dois homens de caráter, que foram atrás do cara e ficaram comigo durante todo tempo. Sábado eu me caso e no altar vou beijar o homem que eu permiti que o fizesse. Ficarei uns dias longe daqui e dos canais. Obrigada a todos”, finalizou.

Na ocasião, o Flamengo chegou a divulgar uma nota de repúdio pelo comportamento do homem, que foi detido. “O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam”, afirmou a nota do clube.

