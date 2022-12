Colunista do ContilNet, Guru Binho de Ouros explica sobre a Tradição Wicca ou Bruxaria

1.Influência original:

Das religiões ou filosofias neo-pagãs existentes, a Wicca é aquela que mais se tem expandido nos últimos anos. A sua divulgação pública vem dos anos 40 e 50, tendo sido iniciada na Inglaterra por Gerald Gardner, herdeiro de Aleister Crowley, famoso ocultista do século XX. A Wicca é baseada em práticas célticas e pré-célticas, dando especial ênfase ao culto da Deusa da Terra, da Fertilidade, da Morte e de seu consorte, o Deus dos Chifres, dos animais, das florestas e da magia. Como aconteceu com a religião Afro-brasileira, Wicca é dinâmica e pode ser associada à tradição do país, no caso do Brasil, muito rico com as lendas e costumes dos povos amazônidas.

- Publicidade-

Se a Lei é para todos, a Vontade se faz presente numa tradição e os orixás e santos cristãos são formas variadas da Deusa e do Deus, que se apresentam de forma dinâmica numa cultura que privilegia a ecologia, o livre-arbítrio e a causa e efeito de tudo que se faz.

2. Grupos nacionais:

Desde o ano 2000 a atividade de grupos neo-pagãos vem crescendo no Brasil, em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Na Amazônia temos grupos que dão a expressiva contribuição a esse trabalho como as próprias tribos xamânicas.

3. Características da tradição Wicca:

A Wicca tem uma organização baseada em grupos denominados Covens, que contêm entre 4 a 13 pessoas, celebram 8 grandes rituais seguindo o ano solar (Sabats), de caráter mais festivo e outros ligados aos ciclos lunares, denominados Esbats, onde as práticas são mais viradas para a magia e desenvolvimento pessoal.

Cada Coven é independente, não existindo nenhuma estrutura central ou hierárquica.

Os 13 objetivos de um bruxo:

1-Conheça a si próprio.

2-Conheça a sua arte (Filosofia Mágica).

3-Aprenda.

4-Aplique seus conhecimentos com sabedoria.

5-Atinja o equilíbrio.

6-Mantenha suas palavras em boa ordem.

7-Mantenha seus pensamentos em boa ordem.

8-Celebre a vida.

9- Sintonize com os ciclos da Terra.

10- Respire e alimente-se corretamente.

11-Exercite o corpo.

12-Medite.

13-Honre a Deusa e o Deus.

4. Algumas tradições Wicca:

Garnerian Wicca

Gerald B. Gardner é o avô de pelo menos quase pelo menos quase todos os neo-wicca. Foi iniciado por uma alta sacerdotisa chamada Old Dorothy Clutterbuck.

Em 1949, ele escreveu um romance chamado “High Magic’s Aid”, traduzindo em português como Ajuda com a Alta Magia, que tratava de assuntos da Bruxaria Medieval, na qual boa parte da magia era usada por aquele Coven. Em 1951, a última Lei contra a prática da Bruxaria foi anulada (primeiramente por causa das pressões dos espíritas) e Gardner escreveu “Witchcraft Today” (bruxaria Atual), que fala muito dos rituais e tradições do Coven que pertencia.

Gardnerismo é tanto uma tradição como uma família e a linhagem é uma árvore genealógica. A Alta Sacerdotisa comanda o Coven, e os princípios de amor e confiança presidem. O Book of Shadows (Livro das Sombras) é seguido mais que em outra tradição wiccana, mas as pessoas ficam livres por fazerem adaptações, desde que preservem a forma original.

Os membros trabalham nus e são chamados de esnobes da arte, já que foram os primeiros na tradição nos Estados Unidos e são responsáveis pelo renascimento da Arte. Porém, são pessoas normais, que também fazem piadas, se divertem e fazem ótimas festas.

Cada Coven, que segue a tradição gardneriana é autônomo e guiado pela Alta Sacerdotisa. Ela pode pedir ajuda a sua Rainha (a sacerdotisa que a treinou) para aconselhá-la a qualquer hora. Isso mantém a linhagem e cria um rio de líderes e professores experientes e sábios.

A reencarnação e o conselho da wicca, sem prejudicar ninguém, realize suas vontades, são pontos básicos da tradição. Os Covens são normalmente formados por homens e mulheres, já que acreditam que os pares homem/mulher provocam um balanço de forças, a maioria dos trabalhos é feito com a energia que interage o Cavalheiro e a Dama, representados pelos casais do Coven, pela dança, canto e etc.

Como muitas tradições de Wicca, os gardnerianos possuem 3 graus. Uma gradneriana deve ser de terceiro grau para que se torne uma Alta Sacerdotisa, ela e o Alto Sacerdote são os responsáveis por conduzir o círculo, treinar os membros do Coven e preservar e passar os ensinamentos da Arte.

Muitas bruxas gardnerianas, possuem materiais que não aparecem escritos, porém, dão ênfase no segredo, então eles tem sido um grande mistério no mundo social da Wicca. No Brasil essa arte sofreu algumas alterações em função da nossa cultura católica e afro-brasileira, interagindo com o folclore amazônida.

Alexandrian Wicca

A tradição alexandriana é muito próxima da gardneriana, com algumas diferenças (uma das principais é que usam o Athame, ou Punhal, como símbolo do elemento Fogo e a Varinha Mágica como símbolo do elemento Ar, a maioria dos rituais são muito simples, o que os deixam a desejar em relação a magia cerimonial.

É também uma tradição polarizada, onde há ênfase na sexualidade do homem e da mulher. Muitos rituais tem a morte ou ressurreição de um Deus ou de uma Deusa como tema.

A tradição alexandriana foi criada por Alex Sanders e sua esposa Maxine Sanders, ele foi iniciado pela avó em 1933. ao contrário do que possa ser imaginado, o nome Alexandrian se refere a antiga Alexandria.

Parecida com a tradição gardneriana, essa vertente tende mais a ser eclética e liberal. Alguns gardnerianos impõe regras severas, como por exemplo ficar nú durante os rituais, que têm sido apenas uma opção aos praticantes dessa modalidade.

Mary Nesnick, uma americana iniciada na tradição gardneriana e na alexandriana, achou uma nova tradição chamada Algard. Essa tradição é uma mistura das tradições gardneriana e alexandriana, por causa das similaridades entre elas.

Dianic Wicca

A arte Dianic tem dois caminhos diferentes:

O caminho achado no Texas por Morgan McFarland e Mark Roberts, que dão prioridade à Deusa em sua teologia, mas honram o Deus Chifrudo e sua amada consorte. Os Covens são mistos, incluindo tanto homens, como mulheres. Esse caminho é chamado de Old Dianic e ainda há muitos Covens que seguem essa tradição no Texas.

O outro caminho é chamado de Bruxaria Feminista Diânica, foca exclusivamente a Deusa e consiste de Coven formado apenas por mulheres. Isto tende ter uma estrutura não hierárquica e os membros utilizam decisões simples e criativas. São grupos políticos feministas, normalmente ligadas entre si emocionalmente. Há uma grande presença de lesbianismo nesse movimento, porém não acontece em todos os Covens.

Celtic Wicca (Igreja da Wicca)

A igreja da Wicca foi fundada por Gavin e Yvonne Frost. Eles oferecem cursos por correspondência como marca na Wicca, também chamada de Wicca Celta, aliás tais fatos se proliferaram pela internet com instituições e pessoas fazendo o mesmo… A igreja da Wicca foi recentemente iniciada, incluindo uma Deusa que eles reverenciam. A igreja da Wicca se denomina Igreja de Batismo da Wicca.

Gavin e Yvonne chamam sua tradição de Wicca-Celta. É como uma mistura de Alta Magia, com Magia Eclética, com um pouco de cultura Celta. Por instante, eles usam 3 círculos, um dentro do outro, feito de sal, enxofre e ervas com runas e símbolos entre os círculos, ao invés de apenas o Círculo.

Eles também usam o Athame, com cabo branco, e não usam o de cabo preto, enquanto todas as tradições estudadas usam o de cabo preto.

Algumas pessoas acreditam que a Wicca que eles trabalham não deve ser chamada de Celta, porém como muitas que foram colocadas por eles, são vindas de outras tradições, a tradição seguida por Yvonne e Gavin, deveria se chamar Frostim. Yvonne e Gavin têm tido mais públicos que qualquer outra tradição, já que os cursos aparecem em várias revistas e por isso tem ganhado críticas de vários grupos da arte, uma vez que a palavra do Mago é Silêncio…

Georgian Wicca

Se tivesse uma palavra pra descrever essa tradição, seria eclética… Mesmo que o material dos estudantes tenha vindo da tradição alexandriana, eles não seguem o caminho à risca. George Patterson, o fundador da tradição, sempre diz: “Se funcionar use, se não funcionar, não use”. As pessoas creem que a tradição georgiana tende a ser muito superficial, já que não seguem apenas uma tradição. É claro que há, por exemplo, muitos tipos de rituais de iniciação, mas os membros da Arte sempre darão uma vantagem para a tradição que seguem, seja qual for…

Discordianism (Erisian)

O movimento erisiano é descrito como “Desorganização Irreligiosa não-profética”. Tudo começou com o princípio da Discórdia, ou Como eu achei a Deusa, e o que fiz quando a encontrei. O tema central é “o caos é mais importante que a ordem”, assim, ilustrando a história da maldição de Greyface.

Humor é uma característica do movimento erisiano, mas não devemos levar isso como uma brincadeira. Profundas experiências tem acompanhado a prática erisiana. É um jogo relativo a percepção, onde demonstra que o absurdo é tão válido como o mundano, e o caos ou ambos.

Os efeitos do movimento erisiano sobre um indivíduo pode dar medo, é totalmente liberal, com claras influências do movimento caoísta e de Austin Osman Spare, iniciado que formulou o Zoa Kia Cultus, que derivou a filosofia do movimento Caoísta. Ainda há pessoas imaturas que tentam jogar com o erisiano, achando que vão obter algum crescimento espiritual…

Novice Wicca

Finalmente a Wicca dos novos, ou seja, de quem se iniciou na wicca e ainda não começou a seguir nenhuma tradição. Nesta fase os iniciantes estudam e praticam cada vez mais e montam os Covens, pra então decidirem qual prática da arte, que escolherão. Sou adepto de télema e ela diz que a lei é pra todos, na minha concepção de Bruxaria ou Wicca, o indivíduo deve ser livre num grupo pra adentrar na magia e no segredo da Deusa e do Deus, dentro da tradição mágica e espiritual do seu país, no caso brasileiro, nossa tradição mágica afroíndiobranco…

5. Créditos e bibliografia:

Wikipédia, enciclopédia digital, pesquisa: Bruxaria e Wicca.

Elane Cristine, pesquisa e texto original.

Binho de Ouros, adaptação e comentários.

#esoterismo #bruxaria #filosofia

Binho de Ouros – Contato: [email protected]

Facebook l Instagram l YouTube

Site Principal: arabutameamagiadotarot.blogspot.com, Guru Engenheiro: A Magia do Tarot, acessem nossa loja do Facebook!