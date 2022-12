Com festão, Fernanda Hassem comemora aniversário nesta segunda; saiba detalhes

A prefeita do município de Brasileia Fernanda Hassem festeja mais um aniversário nesta segunda-feira (26). Considerada uma das melhores prefeitas do Acre, Hassem recebeu uma enxurrada de mensagens e homenagens nas redes sociais. Uma delas, foi da sua equipe da prefeitura. Veja o post na íntegra:

- Publicidade-

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu com exclusividade a informação de que a prefeita prepara um ‘festão’ para comemorar seus 41 anos. Com muita música, Fernanda vai festejar seu aniversário com um almoço no espaço Art Eventos, reunindo familiares, amigos e apoiadores.

Este colunista deseja muita saúde, felicidade, paz e amor para você, Fernanda. Feliz aniversário, te admiro muito!