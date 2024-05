Advogado que sofreu acidente durante infarto está intubado na UTI e estado é grave

O advogado Romano Gouvea, que sofreu um acidente de trânsito enquanto estava sendo levado ao Pronto-Socorro em razão de um infarto, na noite da última quinta-feira (9), é considerado grave pelos médicos.

Romano Gouvea é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do estado do Acre e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS, com intubação orotraqueal, procedimento que tem o intuito de manter a oxigenação em caso de insuficiência respiratória.

Após o acidente, os próprios populares que estavam no local fizeram massagem cardíaca no advogado, o que segundo sua esposa foi fundamental para mantê-lo vivo.

O advogado teve um infarto e se envolveu em um grave acidente de trânsito no início da noite desta quinta-feira, em Rio Branco. O fato aconteceu no cruzamento da Rua Silvestre Coelho coma Travessa Alexandre Lopes, no bairro Bosque.

Segundo informações de testemunhas, a família estava em casa, quando Romano Gouveia começou a passar mal e sofreu um infarto. Desesperados, os familiares colocaram o advogado em um carro e seguiram com direção ao PS.

O condutor do carro acabou invadindo a preferencial, que é a rua Silvestre Coelho, e bateu no veículo modelo Chevrolet Agile, de cor cinza e placa NXR-3829.

No impacto, o Corolla foi arremessado e bateu contra uma residência, abrindo um buraco. Romano que estava infartando foi retirado às pressas de dentro do Corolla e o motorista de outro veículo parou para ajudar, e levou o homem ao PS de Rio Branco.