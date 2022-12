Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira

Áries: o dia está inspirador, ariano. Procure cuidar da saúde psíquica, evitando dispersões, ao passo em que você também cultiva as boas reflexões.

Touro: esteja em boa companhia, mas evite os excessos, taurino. É importante evitar as conversas tóxicas e os assuntos desnecessários.

Gêmeos: use o seu carisma para inspirar as pessoas à sua volta, geminiano. É preciso exercer a liderança de maneira sábia, cultivando a inteligência emocional.

Câncer: esteja aberto às conversas que podem ampliar o seu campo de visão, canceriano. É importante aprender com as pessoas e ouvir para ser ouvido.

Leão: o dia favorece o seu sexto sentido e também a sua capacidade para perceber os outros, leonino. Compartilhe momentos íntimos com base na confiança.

Virgem: mantenha o equilíbrio e o diálogo aberto, virginiano. É fundamental que você consiga lidar com as pessoas exercendo a empatia e a plena capacidade de escuta.

Libra: organize-se, libriano. É importante estar pronto para atender todas as demandas do dia se que isso, no entanto, acabe prejudicando o trabalho em equipe.

Escorpião: relaxe e divirta-se um pouco, escorpiano. O céu pede um pouco mais de cuidado pessoal e com o que dá prazer a você.

Sagitário: seja paciente com a família e esteja disposto a ouvir, sagitariano. É importante compartilhar os seus interesses com quem está mais próximo.

Capricórnio: direcione a sua atenção para perceber melhor as pessoas à sua volta, capricorniano. Assim, fica mais fácil se comunicar de maneira a ser efetivamente entendido.

Aquário: invista o seu tempo de maneira produtiva e evite os gastos desnecessários, aquariano. O momento pede mais atenção ao que é realmente importante.

Peixes: cuide do seu corpo, pisciano. É hora de caprichar no visual até para ganhar mais autoconfiança, reforçando a sua autoestima.

Visite: www.virginiagaia.com.br