Recentemente, Tata usou seu bom-humor ao fazer uma declaração para Rafa Vitti, no dia em que completaram sete anos juntos. “Sete anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. Sete anos tentando entender como alguém pode acordar bonito, se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos”, disse um dos trechos da mensagem.

Rafa não ficou para trás e respondeu: “Que nem aquele dia na pandemia que você jogou álcool 70 na minha cabeça e escorreu no meu olho, me cegando momentaneamente, e escorreu pras minhas partes íntimas e eu nunca senti um ardor tão intenso. Enquanto isso, você ria e se divertia. E eu adoro te fazer rir, mesmo que mediante a fortes dores. Feliz 7 anos, amor. Te amo”.