De Sena, acreano é atração especial de Natal no programa da Eliana, no SBT; VEJA FOTOS

Natural de Sena Madureira, o influenciador acreano Thawan Martins é atração especial do quadro “Famosos da Internet” especial de Natal, do programa da apresentadora Eliana, do SBT.

SAIBA MAIS: Acreano é convidado para ‘Melhores do Ano’ com Eliana no SBT e embarca às pressas; saiba tudo!

- Publicidade-

Essa é a segunda vez que o senamadureirense participa do programa dominical. Em suas redes sociais, a “Agroqueen” confirmou que especial irá ao ar neste domingo de Natal (25) às 13:30h.

Thawan liberou fotos exclusivas da gravação do programa. Veja as fotos:

O influenciador de Sena também foi destaque na chamada principal do especial do SBT. Assista!